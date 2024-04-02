Обнаружено новое последствие изменения климата

С 1979 по 1983 год глобальные волны тепла длились в среднем восемь дней, но с 2016 по 2020 год их продолжительность увеличилась на 12 дней. В наибольшей степени волны тепла замедлились в Африке, а в Северной Америке и в Австралии наблюдается самый большой рост температуры и площади.