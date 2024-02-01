Обнаружено неожиданное преимущество наличия собаки в семье

Исследователи выявили значительный скачок повседневной физической активности у детей, семьи которых приобрели собаку в течение периода исследования. Одновременно с этим дети, чьи семьи пережили потерю собаки, стали двигаться меньше. Такие результаты были особенно заметны в отношении девочек. В связи с появлением собаки их активность увеличилась почти на час в день (52 минуты). Группа ученых также обнаружила, что девочки и мальчики, которые приобрели собаку, повысили свою незапланированную физическую активность. Они стали чаще играть на улице и гулять в парках.