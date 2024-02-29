Обнаружено, что лишайники выделяют метан и влияют на изменение климата в Сибири

Ученые исследовали три самых распространенных в Сибири вида лишайника. «Помимо поглощения парниковых газов, лишайники могут выделять их, например, углекислый газ, закись азота и метан. Характер выбросов или поглощения парниковых газов у лишайников может также измениться из-за более частых экстремальных дождей или засух. Метан будет быстрее поступать в атмосферу в более влажные периоды. Это показывает важность и необходимость учитывать лишайники в моделях, оценивающих реакцию цикла углерода в природных экосистемах на изменение климата», — цитирует пресс-служба слова кандидата биологических наук Оксаны Масягиной.