Обнаружена связь между микропластиком и инсультом

Он добавил, что вопрос о том, действительно ли микропластик наносит столь ощутимый вред человечеству, в настоящее время остается без ответа. По словам ученого, в ходе эксперимента было обнаружено присутствие частичек пластика в сосудах, однако доказательств того, что именно они повышают риск инсульта, в настоящее время недостаточно.