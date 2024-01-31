Обнаружена сверхкороткопериодическая суперземля

Wolf 327 b имеет радиус 1,24 радиуса Земли, а его масса равна 2,53 массы Земли, что дает объемную плотность на уровне 7,24 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 13,7 часа на расстоянии около 0,01 астрономической единицы от нее, а ее равновесная температура оценивается почти в 1000 кельвинов. Ее классифицировали как сверхкороткопериодическую суперземлю.