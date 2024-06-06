Обнаружена рекордно медленная нейтронная звезда

Хотя одиночный белый карлик с чрезвычайно сильным магнитным полем мог бы производить наблюдаемый сигнал, ученые никогда не обнаруживали такие объекты в относительной близости от Солнечной системы. Более вероятно, что объект представляет собой медленно вращающуюся нейтронную звезду с экстремальными магнитными полями.