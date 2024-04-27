Обнаружена разрушенная Везувием вилла римского императора

Вилла была впервые найдена в 1929 году, после чего археологи предположили, что она могла быть резиденцией Августа, однако дальнейшее исследование участка было остановлено из-за недостаточного финансирования. В 2002 году Токийским университетом был начат междисциплинарный проект по полным раскопкам виллы, после чего было обнаружено множество артефактов, в том числе статуи, а также здание с настенными росписями, лепными рельефами и мозаикой.