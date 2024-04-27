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Обнаружена разрушенная Везувием вилла римского императора

Археологи Токийского университета обнаружили римскую виллу, разрушенную в результате извержения Везувия и, возможно, принадлежавшую императору Октавиану Августу, основателю Римской империи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Источник: РИА "Новости"

Эта вилла, расположенная недалеко от города Нола в регионе Кампания на юго-западе Италии, была найдена под более поздним, но все же древним зданием, построенным во II веке.

Вилла была впервые найдена в 1929 году, после чего археологи предположили, что она могла быть резиденцией Августа, однако дальнейшее исследование участка было остановлено из-за недостаточного финансирования. В 2002 году Токийским университетом был начат междисциплинарный проект по полным раскопкам виллы, после чего было обнаружено множество артефактов, в том числе статуи, а также здание с настенными росписями, лепными рельефами и мозаикой.

С помощью радиоуглеродного датирования и вулканических исследований, было определено, что недавно обнаруженные участки погребены под вулканическим материалом, образовавшимся в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Верхние уровни здания были построены к середине второго века. Это показывает, что люди, жившие в районе Сомма-Везувия прилагали усилия по восстановления города в отличие от Помпеи, который оставался погребенным многие столетия.