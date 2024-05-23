Обнаружена распространенность клеточного каннибализма в природе

Оказалось, что межклеточные события могут варьироваться от эгоистичного поведения, когда одна клетка уничтожает и поглощает другую, до кооперативного, когда обе клетки выживают. Ученые также задокументировали случаи межклеточных явлений, когда клетки-хозяева и жертвы оставались живыми после взаимодействия, и это указывает на то, что эти события могут выполнять важные биологические функции.