Обнаружена польза витамина D для устойчивости к раку

Исследователи также проанализировали набор данных о 1,5 миллиона человек в Дании, который выявил связь между более низким уровнем витамина D и более высоким риском развития рака. Хотя Bacteroides fragilis также обнаруживается в микробиоме человека, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, помогает ли витамин обеспечить некоторую иммунную устойчивость к раку у людей посредством того же механизма.