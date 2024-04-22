Обнаружена опасность загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые из Петербурга и Владивостока обнаружили опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории водами, которые сбрасывают в Японии с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
«Океанологи Санкт-Петербургского государственного университета и Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева РАН смоделировали пути распространения и степень загрязнения Южно-Курильской рыболовной зоны водами, сбрасываемыми с АЭС “Фукусима- 1”. Ученые предполагают возможность загрязнения прибрежных районов Курильских островов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2011 году на атомной электростанции «Фукусима-1» из-за землетрясения и цунами произошла авария, которая привела к выбросу радиоактивного загрязнения. Чтобы сдержать распространение в окружающую среду, техническую радиоактивную воду начали скапливать в больших емкостях вблизи АЭС, и к 2023 году накопилось более 1,25 млн тонн.
По данным ученых, в августе 2023 года Япония начала сбрасывать в Тихий океан через специальный подводный тоннель накопленную воду с АЭС. К марту 2024 года было слито около 31 тыс. тонн жидкости. Правительство Японии и Международное агентство по атомной энергии уверяют, что данный процесс не угрожает экологии и здоровью людей, однако менее чем через месяц после начала сброса в СМИ стала распространяться информация об обнаружении в водах Тихого океана радиоактивного изотопа трития на северо-восточной границе порта. По их данным, концентрация изотопа в воде составила 10 беккерелей на литр, что в 10 раз превышает нормативные значения.
Исследование ученых
Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева РАН изучили акваторию Южно-Курильской рыболовной зоны (ЮКРЗ), которая является одной из перспективных для рыболовного промысла в России, а также смоделировали возможные пути движения загрязненных вод и механизмы переноса этих загрязнений.
«Хотя, как и утверждается многими экспертами, основная часть загрязненных вод подхватывается потоком Куросио и уносится от берегов Японии в Тихий океан на восток, загрязненные частицы все же можно обнаружить вблизи Курильских берегов. По нашим наблюдениям “грязные” маркеры достигают границ ЮКРЗ и переносятся далеко на север, а также через курильские проливы попадают в Охотское море», — привели в пресс-службе слова студентки-океанолога СПбГУ Марии Лебедевой, принимавшей участие в исследовании.
По информации пресс-службы, в своей работе ученые использовали данные спутникового мониторинга с 1993 года, а также метод трекинга маркеров, при котором удается рассчитать большое количество траекторий пассивных трассеров, имитирующих загрязнение. В результате исследование показало, что первые токсичные частицы попадают в курильскую акваторию уже на 13-й день после сброса вод с АЭС, максимальное их число зафиксировано на 25-й день, после их концентрация начинает снижаться, но даже на 90-й день такие маркеры еще остаются. Наибольшее число загрязняющих частиц зафиксировано в период с конца августа до конца октября — это время может быть наиболее потенциально опасным для промысла в Южно-Курильской рыболовной зоне.
В будущем ученые планируют подать заявку на грант Российского научного фонда для проведения совместного исследования с учеными Китая.