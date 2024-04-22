Обнаружена опасность загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»

По информации пресс-службы, в своей работе ученые использовали данные спутникового мониторинга с 1993 года, а также метод трекинга маркеров, при котором удается рассчитать большое количество траекторий пассивных трассеров, имитирующих загрязнение. В результате исследование показало, что первые токсичные частицы попадают в курильскую акваторию уже на 13-й день после сброса вод с АЭС, максимальное их число зафиксировано на 25-й день, после их концентрация начинает снижаться, но даже на 90-й день такие маркеры еще остаются. Наибольшее число загрязняющих частиц зафиксировано в период с конца августа до конца октября — это время может быть наиболее потенциально опасным для промысла в Южно-Курильской рыболовной зоне.