Обнаружена опасность для астронавтов на Луне

Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal.

Планетологи выяснили, что одно из самых мощных лунотрясений, зарегистрированных сейсмометрами Аполлона более 50 лет назад, связано с группой разломов, расположенных в южном полярном регионе Луны. Эти разломы возникают из-за сжатия Луны в результате охлаждения ядра в течение нескольких сотен миллионов лет. Используя модели для моделирования устойчивости склонов, ученые определили районы, которые особенно уязвимы для оползней.

Один из этих районов — кратер Де Герлах — был предложен НАСА для высадки астронавтов в ходе космической программы Artemis 3. В то же время места вблизи или внутри групп разломов могут представлять опасность для будущих исследований с участием человека.