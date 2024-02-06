Обнаружена молекула, которая усиливает естественную защиту организма от атеросклероза

В ходе исследования с участием лабораторных мышей с артритом стало ясно, что числа особых молекул RvT4 в организме улучшает способность макрофагов снижать воспаление и устранять бляшки в кровеносных сосудах. Макрофаги — это клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков недействующих клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц.
Терапия артрита молекулами RvT4 уменьшает воспаление кровеносных сосудов за счет перепрограммирования макрофагов — они начинают лучше функционировать и устранять липиды, обычно скапливающиеся в сосудах при артсклерозе.
Дело в том, что при артрите (воспалительном заболевании суставов) количество RvT4 в организме снижается, что является предпосылкой для развития артсклероза — хронического заболевания артерий эластического и мышечно-эластического типа. Оно характеризуется отложением и накоплением во внутренней оболочке сосуда липопротеинов и доставляемого ими холестерина.
Исследование показало, что введение RvT4 мышам с учетом особенностей метаболической дисфункции (прогрессирующего атеросклероза и артрита), привело к общему снижению уровня холестерина и увеличению концентрации холестерина (связанного с ЛПВП) к нему.
Ученые объяснили, что их открытие помогает понять, почему у некоторых пациентов с ревматоидным артритом повышена вероятность развития заболеваний кровеносных сосудов. На основе полученных результатов исследования в дальнейшем можно будет разработать новые методы терапии атеросклероза.