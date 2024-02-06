Обнаружена молекула, которая усиливает естественную защиту организма от атеросклероза

В ходе исследования с участием лабораторных мышей с артритом стало ясно, что числа особых молекул RvT4 в организме улучшает способность макрофагов снижать воспаление и устранять бляшки в кровеносных сосудах. Макрофаги — это клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков недействующих клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц.