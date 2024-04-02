Обнаружена древнейшая каменная скульптура

Датирование близлежащих пород показывает, что возраст скульптуры может достигать 130 тысяч лет. В пользу того, что камень является искусственно созданным артефактом, ученые приводят такие доводы, как необычайная схожесть симметричных очертаний и пропорций со скатом, а также симметричные узоры. Случайное возникновение такой формы, сочетающей в себе сразу несколько уровней симметрий, ученые считают маловероятным.