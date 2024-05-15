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Обнаружена аномальная планета — «сахарная вата»

Международная группа астрономов обнаружила гигантскую планету-вату WASP-193b с аномально низкой плотностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Источник: AP 2023

WASP-193b относится к планетам суперпаффам (super-puffs), которую имеют чрезвычайно низкую плотность, сравнимую с плотностью сахарной ваты. Эту плотность невозможно воспроизвести стандартными моделями газовых гигантов, находящихся вблизи родительских звезд, даже при нереалистичном предположении о внутренней структуре, лишенной ядра.

Согласно результатам наблюдения, масса и размер планеты составляет примерно 0,14 и 1,5 массы Юпитера соответственно. Таким образом, полученная плотность составляет около 0,059 грамма на кубический сантиметр. Плотность Юпитера составляет около 1,33 грамма на кубический сантиметр, Земли — 5,51 грамма на кубический сантиметр, а сахарной ваты — 0,06 грамма на кубический сантиметр.

Предполагается, что планета состоит основном из водорода и гелия, как и большинство других газовых гигантов в галактике. Она имеет сильно раздутую атмосферу, которая простирается на десятки тысяч километров дальше атмосферы Юпитера. Это требует значительного выброса энергии в недрах планеты, но механизм пока не изучен.