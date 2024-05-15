Обнаружена аномальная планета — «сахарная вата»

Предполагается, что планета состоит основном из водорода и гелия, как и большинство других газовых гигантов в галактике. Она имеет сильно раздутую атмосферу, которая простирается на десятки тысяч километров дальше атмосферы Юпитера. Это требует значительного выброса энергии в недрах планеты, но механизм пока не изучен.