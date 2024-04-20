Обнаружен новый ранний биомаркер рассеянного склероза

Ученые проанализировали образцы крови 250 добровольцев мужского пола с рассеянным склерозом, полученные после постановки диагноза. Также лабораторному обследованию подверглась кровь, взятая у участников пятью и более годами ранее, при приеме на военную службу. Исследователи обнаружили, что у 10% испытуемых с рассеянным склерозом за годы до проявления заболевания в крови накапливалось большое количество особых аутоантител, по химическому составу, сходных с распространенными вирусами (такими как вирус Эпштейна-Барр).