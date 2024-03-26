Обнаружен маскирующийся под муравья древний паук

Пауки, маскирующиеся под муравьев, или мирмекоморфы обитают во многих местах по всему миру, но многие из них ускользают от обнаружения учеными. Также ученые очень редко обнаруживают ископаемые образцы. Образец нового вида, названного Myrmarachne colombiana, находится внутри окаменелой смолы, известной как копал. Возраст копала обычно оценивается в 25 миллионов лет и более, однако в данном случае точную датировку не удалось провести.