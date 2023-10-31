Обнаружен флаг, которым Землю Франца-Иосифа объявили территорией России

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты национального парка «Русская Арктика» обнаружили и идентифицировали флаг, который 29 августа 1914 года на мысе Флора острова Нортбрука архипелага Земля Франца-Иосифа подняла российская экспедиция Исхака Ислямова, рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов. Тогда архипелаг впервые провозгласили как территорию Российской империи.

Исхак Ислямов — офицер флота Российской империи, гидрограф, исследователь Арктики. В 1914 году объявил о принадлежности России архипелага Земля Франца-Иосифа и поднял над ним российский флаг.

«Это флаг первый, которым объявили Землю Франца-Иосифа российской территорией, это точно, — сказал Ермолов. — Ислямов, когда пришел, он пришел конкретно провозгласить эту землю российской».

Флаг представляет из себя металлическое полотнище с древком и остатками краски. «Он был раскрашен в триколор, бело-сине-красный, на нем остались следы краски, именно три полосы, хорошо читаются границы между полосами. Краски уже нет, но основа эмали осталась», — пояснил собеседник агентства. От первоначального флага осталась примерно треть, часть, видимо, была отрезана.

Артефакт был обнаружен в 2013 году археологом Александрой Автушковой из Новосибирска, которая проводила работы на мысе Флора, описывала остатки дорог и фундаментов строений на острове, а также собирала подъемный материал. Она нашла металлический предмет, он не был идентифицирован, на тот момент его оставили на острове. В 2019 году в ходе экспедиции Ермолов забрал находку с мыса Флора. «Тогда уже были мысли, что это флаг», — отметил он.

Определить, что это флаг экспедиции Ислямова, удалось в ходе изучения электронного Госкаталога Министерства культуры России, где музеи размещают свои экспонаты. Там была в том числе фотография из собрания Государственного музея Арктики и Антарктики. «Я увидел набор фотографий, сделанных Ислямовым 29 августа 1914 года, когда он высаживался на мысе Флора, там он нашел записку от экспедиции Седова, что они уцелели и идут в Архангельск, — рассказал историк. — Ислямов установил флаг в знак того, что Земля Франца-Иосифа провозглашается территорией Российской империи, и они сделали серию снимков. Сфотографировали себя, флаг, руины домика от экспедиции Джексона. Таким образом удалось определить, что это именно флаг Ислямова».

Сейчас флаг размещен в экспозиции музея национального парка.

Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.