Обнаружен древний «город» галактик

Наблюдения обнаружили протоскопление, связанное с J0910−0414, которое включает как минимум три углеродные линии [C II] и 12 объектов, испускающих излучение Лайман-альфа. Оно является одной из самых плотных структур, известных в ранней Вселенной. Более того, современная масса этой структуры оценивается примерно в 6,9 квадриллиона солнечных масс.