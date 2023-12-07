Обнаружен древнейший болезнетворный гриб

Potteromyces был изначально обнаружен в 2015 году в образцах окаменелостей из райниевых чертов — обнажения пород девонского периода в окрестностях шотландской деревни Райни. Это место известно прекрасно сохранившимся сообществом окаменелых растений и животных раннего девона, включая бактерии и грибы.

Ученые обратили внимание на необычную форму репродуктивных структур, известных как конидиеносцы. Кроме того, этот грибок, по всей видимости, поражал древнее растение под названием Asteroxylon mackiei, которое реагировало на паразита образованием куполообразных наростов.

Однако исследователи определили, что имеют дело с новым видом, когда был найден второй экземпляр.