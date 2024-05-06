Обнаружен бросающий вызов астрофизике двойник Сатурна

Для последующих фотометрических и спектроскопических наблюдений был использован спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS), а также различные наземные инструменты. Было установлено, что TOI-837 b имеет радиус 0,817 радиуса Юпитера, а его масса составляет примерно 0,395 массы Юпитера, что дает плотность 0,89 грамма на кубический сантиметр. Планета отделена от звезды на 0,088 астрономической единицы, а ее равновесная температура оценивается примерно в 1000 К.