Обман мозга. Врачи пояснили, чему надо больше доверять — глазам или ушам

Не стоит записывать лекции на диктофон, как это часто делают многие. Это глупо, пояснила Малышева. «Это худший способ запоминания — хуже нет. Только слух — это худший способ. Лучше всего поступают те, кто лекции записывает, потому что они вычленяют ключевые слова. И потом по этим словам можно вспомнить всю лекцию. И эта ваша картинка записанная у вас в голове отложится гораздо лучше, чем-то, что вы слышали. Слух — самый ненадежный источник получения информации», — рассказала Малышева.