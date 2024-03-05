Обман мозга. Врачи пояснили, чему надо больше доверять — глазам или ушам

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги рассказали, что мозг человека нередко любит его обманывать. И использует для этого органы осязания. Чаще других злую шутку играют с человеком зрение и слух. В рамках простых экспериментов — при проигрывании музыкального отрывка и одновременном написании текста на экране — можно увидеть, что в одном и том же фрагменте человек может «услышать» разное — в зависимости от того, что читает.
«Когда мы получаем информацию от одного органа чувств, то мозг интерпретирует ее определенным образом. Но когда эта информация подкрепляется другими органами чувств, получается более полная картина, общая информация. Все 5 органов чувств — обоняние, зрение, тактильная чувствительность, слух, вкус — определяют общую картину. Орган зрения при этом превалирует. И вообще 90% информации, которую мы получаем извне, проходит через орган зрения», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.
Это значит следующее: что бы человек ни слышал, если он видит что-то другое, то изображение перекроет все остальное, добавила Малышева. И это крайне важно для многих ситуаций.
В первую очередь это необходимо учитывать для успешного обучения. «Когда мы слушаем какую-то лекцию, нам нужно вовлекать все возможные способы запоминания — и визуальный, и слух. Надо записывать все, что мы видим, чтобы увидеть, что записали, и лучше запомнить. Мы механически записали информацию, и это тоже поможет запоминанию», — отметил иммунолог Андрей Продеус.
Не стоит записывать лекции на диктофон, как это часто делают многие. Это глупо, пояснила Малышева. «Это худший способ запоминания — хуже нет. Только слух — это худший способ. Лучше всего поступают те, кто лекции записывает, потому что они вычленяют ключевые слова. И потом по этим словам можно вспомнить всю лекцию. И эта ваша картинка записанная у вас в голове отложится гораздо лучше, чем-то, что вы слышали. Слух — самый ненадежный источник получения информации», — рассказала Малышева.
В бытовой ситуации записывание тоже будет лучше. Ведь если два человека договорились устно, потом может оказаться, что каждый услышит что-то свое, и это не всегда совпадает с реальностью. «Лучше всего после устного договора написать сообщение своему визави и отослать, чтобы у обоих было письменное подтверждение», — отметил кардиолог Герман Гандельман. Тут разночтений уже не будет.
Не стоит полагаться на слух и при подписывании договоров. Даже если вам объяснили все условия, документ обязательно надо прочитать самому, чтобы все точно понять и увидеть. Так что врачи порекомендовали все обязательно проверять и перепроверять, и не доверять одному лишь слуху. Ведь мозг так любит обманывать человека.