Обида и нежелание работать: сотрудников захватил новый тренд

Совсем недавно в офисной среде появился тренд «тихий уход»: сотрудники компании выполняют минимум работы из-за выгорания и ощущения, что их недооценивают. Однако на этом все не закончилось, так как появился новый «вирус» — «ресентеизм». Он отражает тенденцию работников к низкой производительности труда из-за обиды.
Сотрудники понимают, что работа не удовлетворяет их финансовые потребности, но уйти с должности не могут по той или иной причине. Такие непродуктивные работники влияют как на малый бизнес, так и на компании по всему миру.
Эксперты рассказали, как эта тенденция влияет на рабочую силу и на самого человека, который признается, что сам иногда практикует «ресентеизм». Об этом пишет New York Post.
Что значит «обида»?
Термин «ресентеизм» описывает сотрудников, которые остаются на неудовлетворяющих их должностях, так как-либо не верят, что могут найти что-то лучше, либо потому что они хотели сменить работу, но не смогли.
Со временем такие работники начинают обижаться, потому что чувствуют себя загнанными в ловушку на работе, которая им не нравится.
Отсутствие возможностей для продвижения по службе, токсичная корпоративная культура, чрезмерная загруженность и чувство выгорания — все это может способствовать возникновению ресентеизма.
Обида может накапливаться с течением времени, если продвижения по карьерной лестнице нет, а условия работы не улучшаются.
Признаки «ресентеизма»
Признаки включают в себя снижение вовлеченности в работу и производительности труда, апатию, безразличие, раздражительность и непредсказуемость.
Когда сотрудники перестают стремиться к возможностям продвижения по службе, это также может быть признаком тренда, который мешает видеть будущее в своей организации.
Те, кто испытывает чувство обиды, работают в соответствии с минимально приемлемыми стандартами, как и большинство сотрудников.
Как сотрудникам преодолеть обиду?
Работники должны честно и открыто говорить со своими коллегами и руководством о том, что они испытывают на рабочем месте. «Эти разговоры могут показаться пугающими, но без прозрачности своих проблем сотрудники могут не увидеть изменений, которых они хотят», — прокомментировали эксперты.
Например, если сотруднику не хватает возможностей для продвижения по службе, ему стоит попросить руководство предоставить ресурсы для развития новых навыков, которые помогут добиться новой должности.
Что компании могут сделать для борьбы «ресентеизмом»?
Компаниям нужно создать корпоративную культуру, которая будет способствовать вовлеченности и предоставит сотрудникам возможности для продвижения по службе.
Также эксперты рекомендуют говорить сотрудникам, почему они необходимы компании. Помимо прочего, культура поддержки сократит разрыв между работниками и руководством.
Ранее работодатели назвали преимущества высшего образования при приеме на работу.
Анна Морозова