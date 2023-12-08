Обеденный перерыв оленя попал в фотоловушку нацпарка
При этом животное тренирует внимательность.
При этом животное тренирует внимательность.
Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» видео, на котором обедает юный пятнистый олень. Несмотря на внешнее расслабление, животное на чеку: хищники всегда могут оказаться рядом.
Как отмечают работники нацпарка, пятнистые олени по своей природе вегетарианцы. Зимой они лакомятся корой, почками, побегами, и изредка поедают хвою.
Пятнистый олень — крупное копытное, которое играет важную роль в экосистеме юго-запада Приморского края. В прошлом поголовье уменьшалось из-за охоты, пожаров и хозяйственного освоения края.
Согласно новейшему учету, на сегодняшний день по всему российскому ареалу дальневосточного леопарда в юго-западном Приморье обитает более 28 тысяч пятнистых оленей. Это на 21% больше, чем в 2019 году.
Недавно в Приморье редкий леопард покорил людей своей фотогеничностью.
Олеся Маевская