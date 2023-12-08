Обеденный перерыв оленя попал в фотоловушку нацпарка

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56043887&id=456239714&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» видео, на котором обедает юный пятнистый олень. Несмотря на внешнее расслабление, животное на чеку: хищники всегда могут оказаться рядом.

Как отмечают работники нацпарка, пятнистые олени по своей природе вегетарианцы. Зимой они лакомятся корой, почками, побегами, и изредка поедают хвою.

Пятнистый олень — крупное копытное, которое играет важную роль в экосистеме юго-запада Приморского края. В прошлом поголовье уменьшалось из-за охоты, пожаров и хозяйственного освоения края.

Согласно новейшему учету, на сегодняшний день по всему российскому ареалу дальневосточного леопарда в юго-западном Приморье обитает более 28 тысяч пятнистых оленей. Это на 21% больше, чем в 2019 году.

Недавно в Приморье редкий леопард покорил людей своей фотогеничностью.