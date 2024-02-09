Оба типа вспышек сверхновых производят космическую пыль

Этот процесс, как показывают расчеты исследователей, породил очень большое число частиц твердой материи за очень короткое время, составлявшее порядка трех лет. Их совокупная масса составила около 1,2% от массы Солнца, что превышает массу Земли примерно в четыре тысячи раз, и массу Юпитера — в 12,5 раз. При этом ученые прогнозируют, что этот показатель может вырасти еще на порядок при последующем охлаждении остатков сверхновой.