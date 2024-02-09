Оба типа вспышек сверхновых производят космическую пыль

ТАСС, 9 февраля. Международный коллектив астрономов открыл во время наблюдений за вспышкой сверхновой первого типа SN 2018evt первые свидетельства того, что эти эпизоды гибели звезд порождают большие количества космической пыли. В прошлом ученые считали, что ее производят только сверхновые второго типа, сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук (КАН).
«Происхождение космической пыли достаточно давно является одной из главных загадок астрономии. Нам впервые удалось проследить за очень быстрым формированием больших количеств этой материи при взаимодействиях термоядерной вспышки сверхновой первого типа с окружающей ее межзвездной материей», — заявил профессор Южноамериканского астрономического центра КАН (Пекин) Ван Линчжи, чьи слова приводит пресс-служба штаб-квартиры КАН.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за вспышкой сверхновой SN 2018evt, которая была зафиксирована в августе 2018 года в созвездии Девы на расстоянии в 344 млн световых лет. Эта вспышка, возникшая внутри соседней спиральной галактики MCG-01−35−011, представляет собой классическую сверхновую первого типа, за угасанием которой астрономы наблюдали на протяжении примерно трех лет при помощи орбитальных и наземных телескопов.
В ходе этих наблюдений исследователи обнаружили, что примерно через два года после начала вспышки свечение сверхновой начало быстро угасать в видимой части спектра, однако при этом оно быстро становилось более ярким в инфракрасном диапазоне. Последующий анализ подобных изменений в характере свечения SN 2018evt показал, что эти перемены были связаны с активным образованием частиц космической пыли в результате столкновения ударной волны сверхновой с материей межзвездной среды.
Этот процесс, как показывают расчеты исследователей, породил очень большое число частиц твердой материи за очень короткое время, составлявшее порядка трех лет. Их совокупная масса составила около 1,2% от массы Солнца, что превышает массу Земли примерно в четыре тысячи раз, и массу Юпитера — в 12,5 раз. При этом ученые прогнозируют, что этот показатель может вырасти еще на порядок при последующем охлаждении остатков сверхновой.
Подобные результаты наблюдений, как отмечают профессор Ване Линчжи и его коллеги, говорят в пользу того, что оба типа сверхновых являются существенными источниками космической пыли. Это необходимо учитывать при изучении того, как в Млечном Пути и в других галактиках формируются и накапливаются «стройматериалы» для образования новых звезд и планет, в том числе и потенциально обитаемых миров, подытожили ученые.
О сверхновых
Сверхновые представляют собой мощнейшие вспышки света, тепла и других форм электромагнитных волн, которые периодически происходят в нашей Галактике и за ее пределами. Так называемые сверхновые второго типа возникают в результате гравитационного коллапса звезд, исчерпавших запасы водорода, а сверхновые первого типа — в результате слияния пар компактных объектов, таких как белые карлики и нейтронные звезды.
И те, и другие вспышки вызывают огромный интерес со стороны астрономов, так как они играют важную роль в процессе химической эволюции Вселенной и ее «засеивании» элементами тяжелее водорода и гелия. Кроме того, вспышки сверхновых первого типа используются астрономами для замеров расстояний в космосе, а также для изучения того, с какой скоростью сейчас расширяются границы мироздания.