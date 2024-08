Oasis воссоединилась спустя 15 лет после распада

Группа Oasis была основана в 1991 году и просуществовала 18 лет. Начиная с середины 1990-х годов она стала одним из культовых и наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов в мире. Oasis считается одним из главных популяризаторов жанра брит-поп наряду с группами Blur, Suede и Pulp. В 1990-е годы британские журналисты охарактеризовали творческое соперничество Oasis и Blur «битвой брит-попа». Музыкальные критики отмечали, что в манчестерском коллективе отчетливо прослеживается влияние таких легендарных коллективов, как The Beatles, The Rolling Stones, The Who и The Kinks.