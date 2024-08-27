Oasis воссоединилась спустя 15 лет после распада

Oasis, выпустившая такие мировые хиты, как Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Stop Crying Your Heart Out, неожиданно распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями прямо перед их концертом в Париже. За несколько минут перед выступлением собравшимся зрителям объявили об отмене концерта, а спустя два часа Ноэл заявил о своем уходе из группы на том основании, что больше не может находиться на одной сцене с Лиамом. После этого музыканты занялись развитием своих сольных проектов, которые, впрочем, не могли повторить по популярности успех самой группы.