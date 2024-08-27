ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Манчестерская рок-группа Oasis воссоединилась спустя 15 лет после распада и даст новые концерты в 2025 году. Об этом говорится в заявлении музыкального коллектива, основанного братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами.
«Пушки замолкли. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите увидеть [нас]. Этого не покажут по телевидению», — сказано в нем. Музыканты объявили, что дадут 14 концертов в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Продажа билетов начнется 31 августа.
Группа Oasis была основана в 1991 году и просуществовала 18 лет. Начиная с середины 1990-х годов она стала одним из культовых и наиболее коммерчески успешных музыкальных коллективов в мире. Oasis считается одним из главных популяризаторов жанра брит-поп наряду с группами Blur, Suede и Pulp. В 1990-е годы британские журналисты охарактеризовали творческое соперничество Oasis и Blur «битвой брит-попа». Музыкальные критики отмечали, что в манчестерском коллективе отчетливо прослеживается влияние таких легендарных коллективов, как The Beatles, The Rolling Stones, The Who и The Kinks.
Oasis, выпустившая такие мировые хиты, как Wonderwall, Don’t Look Back In Anger, Stop Crying Your Heart Out, неожиданно распалась в 2009 году в результате ссоры между братьями прямо перед их концертом в Париже. За несколько минут перед выступлением собравшимся зрителям объявили об отмене концерта, а спустя два часа Ноэл заявил о своем уходе из группы на том основании, что больше не может находиться на одной сцене с Лиамом. После этого музыканты занялись развитием своих сольных проектов, которые, впрочем, не могли повторить по популярности успех самой группы.
Согласно газете The Daily Mail, братья Галлахеры пошли на примирение в первую очередь по финансовым соображениям. По ее данным, тур после воссоединения может принести им около ?50 млн ($65 млн). Издание предположило, что Ноэл Галлахер мог согласиться дать совместные концерты на фоне развода с бывшей женой Сарой Макдональд, который обошелся ему примерно в ?20 млн ($25 млн).