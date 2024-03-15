О чем говорится в послании NASA к инопланетянам?

Над стихотворением изображена система Юпитера и ее четыре крупнейших спутника. В центре нарисована бутылка с микрочипом размером с ноготь. На нем собрано более 2,6 млн имен людей, которые в рамках акции «Послание в бутылке» с 1 июня по 1 декабря 2023 года оставили свои данные в поддержку лирического послания «братьям по разуму» от Ады Лимон.