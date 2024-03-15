О чем говорится в послании NASA к инопланетянам?

Американское космическое агентство (National Aeronautics and Space Administration или NASA) обнародовало послания для внеземных цивилизаций, которое они планируют отправить на Европу — шестой спутник Юпитера. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
Как выглядит послание?
Послание в космос выгравировано на табличке из редкого металла под названием тантал. На пластине толщиной около одного миллиметра и размером 18 на 28 см, похожей на треугольник с закругленными концами, есть графические изображения и надписи, подчеркивающие, по мнению американцев, связь спутника Европы с Землей.
Так, на одной стороне представлены преобразованные в звуковые волны аудиофайлы со словом «вода», которое произнесено на 103 языках мира, в том числе и на русском.
Она добавила, что послание содержит в себе лучшее, «что человечество может предложить во Вселенной — науку, технологии, образование, искусство и математику».
На обратной стороне пластины (внизу справа) находится оригинальное стихотворение «Во славу тайны: Поэма для Европы» (In Praise of Mystery: A Poem for Europa) американской поэтессы Ады Лимон, выгравированное ее собственным почерком.
«Стихотворение соединяет два водных мира — Землю, жаждущую достучаться и понять, что делает мир пригодным для жизни, и Европу, ожидающую тайны, которые еще предстоит исследовать», — поясняют в NASA.
Над стихотворением изображена система Юпитера и ее четыре крупнейших спутника. В центре нарисована бутылка с микрочипом размером с ноготь. На нем собрано более 2,6 млн имен людей, которые в рамках акции «Послание в бутылке» с 1 июня по 1 декабря 2023 года оставили свои данные в поддержку лирического послания «братьям по разуму» от Ады Лимон.
Слева от стихотворения размещен портрет ученого Рональда Грили (1939—2011) — одного из основателей американской планетологии, а также линии радиоизлучения, известные как «Водяная дыра» (Water Hole).
На самом верху (над системой Юпитера и бутылкой) нанесено математическое уравнение Дрейка, астронома Фрэнка Дрейка (1930—2022). Его знаменитая формула (N = R * Fp * Ne * Fl * Fi * Fc * L) позволяет оценить вероятность обнаружения разумной жизни во Вселенной, отметили составители послания.
Когда послание внеземным цивилизациям отправят в космос?
По данным NASA, роботизированный космический аппарат «Европа Клиппер» (Europa Clipper) с памятной табличкой на борту планируется запустить в систему Юпитера в октябре 2024 года. Помимо «письма в бутылке», аппарат будет оснащен современными научными инструментами. Благодаря им ученые надеются выяснить, есть ли на Европе среда, пригодная для жизни человека.