NYT: в США подросток первым в истории прошел игру «Тетрис»

По ее сведениям, 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. Как заявил игрок в интервью газете, «он невероятно рад» своему достижению. «В него [Тетрис] легко начать играть, но сложно добиться мастерства», — добавил рекордсмен. Видео своего прохождения Уиллис разместил в интернете.

«Тетрис» был разработан в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым на компьютере «Электроника-60». Всемирную известность игра приобрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. До сих пор в «Тетрис» играют миллионы людей на портативных игровых консолях, онлайн в интернете и на смартфонах. Головоломка еще в 2007 году была включена в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр.