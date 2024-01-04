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02:56 (мск), источник: ТАСС

NYT: в США подросток первым в истории прошел игру «Тетрис»

По информации газеты, 13-летний Уиллис дошел до последнего 157-го уровня до момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений.

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Источник: AFP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис», сообщила в среду газета The New York Times.

По ее сведениям, 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. Как заявил игрок в интервью газете, «он невероятно рад» своему достижению. «В него [Тетрис] легко начать играть, но сложно добиться мастерства», — добавил рекордсмен. Видео своего прохождения Уиллис разместил в интернете.

Как отмечает издание, до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту. Уиллис играет на соревновательном уровне с 2021 года.

«Тетрис» был разработан в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым на компьютере «Электроника-60». Всемирную известность игра приобрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. До сих пор в «Тетрис» играют миллионы людей на портативных игровых консолях, онлайн в интернете и на смартфонах. Головоломка еще в 2007 году была включена в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр.

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