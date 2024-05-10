Нужно ли весной прекращать принимать витамин D

«Под воздействием солнца выработка витамина D происходит, когда кожа краснеет. После того, как кожа покрылась загаром, этот процесс замедляется. К тому же, необходимость ограничивать время пребывания под прямыми лучами солнца снижает эффективность выработки витамина D», — говорит врач.
Выявить дефицит витамина D в организме можно, только сдав кровь из вены. Учитывая, что почти половина населения планеты страдает от дефицита витамина D, то, скорее всего, он будет обнаружен и у вас, отмечает эксперт.
Дозировка препарата назначается врачом. Предпочтительнее использовать липосомальные формы витаминов — они легко проходят сквозь мембранную клеточную защиту и устойчивы к окислительным процессам желудочной среды.
При этом получить необходимое количество витамина D из пищи невозможно. Он присутствует в ограниченном перечне продуктов — в сыром яичном желтке, некоторых грибах, сыре, твороге, сливочном масле, а также в кисломолочных продуктах, морепродуктах.
При этом с возрастом способность кожи к продукции витамина D ослабевает.
Дело в том, что все эти факторы вызывают в организме оксидативный стресс, чтобы избавиться от него в организме должно быть большое количество антиоксидантов. «Одним из наиболее мощных антиоксидантов, выполняющим роль блокатора свободных радикалов, и является витамин D», — заключила Ольга Шуппо.