Нужно ли весной прекращать принимать витамин D

Дело в том, что все эти факторы вызывают в организме оксидативный стресс, чтобы избавиться от него в организме должно быть большое количество антиоксидантов. «Одним из наиболее мощных антиоксидантов, выполняющим роль блокатора свободных радикалов, и является витамин D», — заключила Ольга Шуппо.