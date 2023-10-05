Нужно ли мыть посуду, в которой варились яйца?

Половина пользователей интернета заявляет, что кастрюльку достаточно просто ополоснуть холодной водой. Другая половина в шоке от таких признаний и всегда использует средство для мытья посуды и горячую воду. Кто же прав? На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:

— После варки яиц кастрюлю, конечно же, стоит вымыть. И дело даже не в возможном микробном загрязнении, а в элементарном налете на стенках от выкипевшей воды, особенно при варке с добавлением поваренной соли. Этот налет можно ощутить подушечками пальцев, даже если визуально ничего и не заметно. Свежий налет убрать значительно легче, чем многоразовый застарелый. Таким образом мы продлеваем срок службы посуды. Но, если вдруг вымыть не успели или забыли, то каких-то серьезных последствий для здоровья опасаться не стоит, во время кипячения сальмонеллы погибают.

Нужно ли мыть яйца перед варкой?

— Куриные яйца, принесенные из магазина, выглядят чистенькими — таково требование к качеству, которое фабрики должны соблюдать. Ведь нормы ГОСТа предписывают: скорлупа должна быть чистой, без пятен крови, помета и повреждений. Но при этом надо понимать, что перед упаковкой яйца не моют. Дело в том, что мытые куриные яйца можно хранить не более 12 суток. В то время как «грязные» можно спокойно держать в холодильнике до 90 дней. Поэтому мыть яйца, принесенные из магазина, не стоит — так вы смоете защитную пленку с поверхности скорлупы и сократите срок их жизни. А вот перед приготовлением все же лучше помыть, особенно если планируете не сварить вкрутую, а сделать яичницу, омлет или другие блюда (при разбивании яйца ножом или об край сковороды происходит контакт внутреннего содержимого и скорлупы, что может спровоцировать сальмонеллез).

По мнению эксперта, мыть перед приготовлением нужно не все продукты. «К примеру, мясу, рыбе или птице водные процедуры не нужны, так как с каплями воды мы разносим бактерии по рабочей поверхности. Даже нескольких микробрызг достаточно, чтобы на столешнице начали плодиться листерии и сальмонелла», — пояснила диетолог Юлия Зинченко.