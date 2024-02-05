«Нужно к окулисту»: оптическая иллюзия сбивает людей с толку

В Сети появилась оптическая иллюзия, которая сначала может показаться простой. Однако, как пишет The Mirror, не все пользователи смогли увидеть то, что изображено в центре картинки.
Каждое изображение воспринимается по-разному. На восприятие может повлиять как свет, так и угол обзора, сочетание цвета и узоров, которые в совокупности могут обмануть разум и заставить воспринимать то, чего на картинке на самом деле нет.
Чтобы решить головоломку, нужно внимательно взглянуть на изображение и постараться увидеть изображенные в центре синего круга цифры. Некоторые пользователи Сети пишут, что нужно немного прищуриться, посмотреть под разными углами или отдалить картинку от себя. Один из комментаторов после рассмотрения иллюзии сказал: «мне нужно к окулисту».
Итак, если вы внимательно изучили изображение, то вы смогли рассмотреть цифру 4 в середине круга, 1 — слева и 3 — справа. Если вы смогли быстро идентифицировать число 143, значит, у вас хорошая наблюдательность, вы всегда внимательны к деталям и можете видеть то, чего не наблюдают другие. Если же увидеть не получилось, возможно, стоит обратиться к окулисту.
Это не первая иллюзия, которая вызывает недоумения у пользователей Сети. Так, ранее было найдено черно-белое изображение, которое вызвало споры из-за написанного на нем числа.
Анна Морозова