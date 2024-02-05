«Нужно к окулисту»: оптическая иллюзия сбивает людей с толку

Итак, если вы внимательно изучили изображение, то вы смогли рассмотреть цифру 4 в середине круга, 1 — слева и 3 — справа. Если вы смогли быстро идентифицировать число 143, значит, у вас хорошая наблюдательность, вы всегда внимательны к деталям и можете видеть то, чего не наблюдают другие. Если же увидеть не получилось, возможно, стоит обратиться к окулисту.