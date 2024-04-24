Нужен штамп. Эксперт раскрыла нюансы выезда за границу с ребенком до 14 лет

Ранее эксперт по вопросам миграции Мария Карим раскрыла, что делать при потере паспорта за границей. Она предложила пошаговую инструкцию, которая позволит справиться с ситуацией каждому, кто в ней окажется, и рассказала, как не столкнуться с проблемами в отпуске за границей. В первую очередь рекомендуется сообщить о проблеме гиду. Если отдых осуществляется без участия туристической группы, следует узнать адрес близлежащего отделения полиции. Сделать это можно в отеле или у местных жителей.