Нужен штамп. Эксперт раскрыла нюансы выезда за границу с ребенком до 14 лет

Вопреки распространенному мнению, свидетельство о рождении не означает, что ребенок — гражданин Российской Федерации, рассказала aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финуниверситета при Правительстве РФ Светлана Демидова. Она уточнила, что свидетельство выдается всем родившимся на территории страны, в том числе и в семьях иностранных граждан.
«Указом президента РФ установлено, что наличие российского гражданства могут удостоверять ряд документов, в числе которых и свидетельство о рождении. В этом случае в свидетельстве должна стоять отметка, подтверждающая наличие гражданства Российской Федерации, с подписью должностного лица и печатью. Если в свидетельстве о рождении ребенка стоит штамп о гражданстве, то подтверждать гражданство дополнительными документами не потребуется».
Штамп обязателен в свидетельстве о рождении другого государства для тех, кто родился за границей, но в семье россиян; если оба родителя иностранные граждане, а ребенок рожден не в России; если один из родителей — гражданин России, а второй родитель имеет иностранное гражданство, и ребенок при этом рожден не в России, отметила эксперт.
«Внутри страны, как правило, не встает вопрос о гражданстве: достаточно внутренних документов. Возникнуть сложности могут при посещении другой страны, куда россиян пропускают без загранпаспорта, например Абхазии, Казахстана, Киргизии и других. При прохождении пограничного контроля необходимо предъявить основной документ ребенка. На детей старше четырнадцати лет предъявляется паспорт, в котором поле “гражданство” заполнено, а для детей младшего возраста — свидетельство о рождении, в котором должен стоять штамп о гражданстве», — рассказала Демидова.
Такие инциденты возможны даже при наличии загранпаспорта.
«Таким образом, если предстоят поездки за границу, отметку о гражданстве обязательно стоит проставить в свидетельстве о рождении ребенка. Отметка о гражданстве РФ на свидетельстве о рождении ставится в подразделениях Министерства внутренних дел, а также при обращении в МФЦ», — заключила эксперт.
Ранее эксперт по вопросам миграции Мария Карим раскрыла, что делать при потере паспорта за границей. Она предложила пошаговую инструкцию, которая позволит справиться с ситуацией каждому, кто в ней окажется, и рассказала, как не столкнуться с проблемами в отпуске за границей. В первую очередь рекомендуется сообщить о проблеме гиду. Если отдых осуществляется без участия туристической группы, следует узнать адрес близлежащего отделения полиции. Сделать это можно в отеле или у местных жителей.