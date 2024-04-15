Нужен лишь один будильник, но особый. Как бёрдвотчеры проводят выходные на току

Тетерева начинают токовать ещё до рассвета, около 4 часов утра. «Мы внимательно слушали в темноте их воркование. Не каждый день такое слышишь! Примерно в 5:30 уже становилось посветлее и можно было снимать на смартфон. <…> Потом стало посветлее и мы поснимали вволю на фотоаппараты», — рассказывает фотограф. Большую часть времени на поляне были только самцы. Пока самки заглядывают ненадолго. «На полтора часика и пара самочек заглянула — насладились оперным хором и улетели восвояси», — отмечает Антон Кубышкин.