Нутрициологи развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры

В беседе с изданием Eat This, Not That! они призвали перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Более того, по их словам, некоторые из них могут способствовать снижению веса. Специалисты посоветовали при похудении исключить из рациона рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье и некоторые виды сухих завтраков.