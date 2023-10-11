Нутрициологи развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры
Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос 8 октября развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры.
Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос 8 октября развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры.
В беседе с изданием Eat This, Not That! они призвали перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Более того, по их словам, некоторые из них могут способствовать снижению веса. Специалисты посоветовали при похудении исключить из рациона рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье и некоторые виды сухих завтраков.
Также она рекомендовала включить в рацион кукурузу, которая тоже является источником углеводов. В одном початке содержится порядка 100 килокалорий и 3 г клетчатки, которая помогает дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, кукуруза снижает риск развития ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
В свою очередь, Тэмми Лакатос-Шеймс заверила, что при похудении можно включить в рацион недозрелые бананы. Так как в них мало сахара и калорий, зато много клетчатки и крахмала, помогающего блокировать усвоение углеводов. По ее словам, при похудении нужно есть свеклу и морковь, они улучшают работу желудочно-кишечного тракта и полезны для иммунитета, подчеркнула специалист.