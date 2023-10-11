Нутрициологи развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры

В беседе с изданием Eat This, Not That! они призвали перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Более того, по их словам, некоторые из них могут способствовать снижению веса. Специалисты посоветовали при похудении исключить из рациона рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье и некоторые виды сухих завтраков.

При этом Лисси Лакатос посоветовала худеющим людям не отказываться от картофеля. В средней картофелине всего 110 килокалорий. При этом она не содержит жира и является сытным продуктом благодаря воде и 5 г клетчатки в составе, если есть ее вместе с кожурой. Как подчеркнула нутрициолог, картофель пользуется дурной репутацией только потому, что, как правило, его употребляют в пищу не в вареном или запеченном, а в жареном виде. Калорийности добавляют сметана и сливочное масло, с которыми принято подавать картошку.