Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья

«Перед едой можно принять таурин в дозировке 500 миллиграммов. Эта аминокислота, которая необходима для правильной работы всех тканей и органов организма. Как обычно, перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Во время еды можно принять ферменты для пищеварения, что поддержит работу поджелудочной железы», — объяснила она.