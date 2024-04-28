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Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, рассказала РИА Новости нутрициолог и эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Севостьянова.

«Для того чтобы праздничные застолья прошли с минимальными последствиями для организма, перед едой необходимо пить горячую воду температурой не выше 55 градусов, в воду можно добавить лимон», — рассказала Севостьянова.

О поддержке организма и его восстановлении лучше позаботиться заблаговременно — в этом помогают аминокислоты и ферменты для пищеварения, а также симбиотики и качественный восьмичасовой сон, отметила эксперт.

«Перед едой можно принять таурин в дозировке 500 миллиграммов. Эта аминокислота, которая необходима для правильной работы всех тканей и органов организма. Как обычно, перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Во время еды можно принять ферменты для пищеварения, что поддержит работу поджелудочной железы», — объяснила она.

Нутрициолог рекомендует есть больше зелени — в ней содержится магний, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы, биологически активные вещества для обмена веществ, а также клетчатка, полезная для микрофлоры кишечника. Чтобы нормализовать работу кишечника, врач советует принять симбиотики в вечернее время.