Нутрициолог предупредила россиян о риске поглупеть из-за фастфуда

Чрезмерное употребление фастфуда способствуют ухудшению работы мозга. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на нутрициолога Марию Меньшикову.

«Фастфуд заставляет глупеть. Дефицит питательных веществ и витаминов и переизбыток насыщенных жиров приводит к ухудшению работы мозга, снижению памяти, основных мыслительных процессов», — заявила она.

Кроме того, злоупотребление фастфудом способствует развитию депрессии и ожирения, проблем с суставами, кожей и почками, отметила нутрициолог.

«Одной из основных проблем фастфуда является высокое содержание калорий и низкое содержание полезной клетчатки и ненасыщенных жиров. Эти калории дают энергию, но не обеспечивают долгосрочное насыщение», — добавила Меньшикова.

Помимо этого, продолжила специалист, из-за ожирения может появиться сахарный диабет, повыситься давление, а также ожирение способно привести к бесплодию у женщин.

«Итак, любитель фастфуда будет выглядеть толстым, заторможенным, с плохим настроением, с плохими зубами, покрыт прыщами и перхотью», — заключила нутрициолог.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что фастфуд, жареная и копченая пища, избыток простых углеводов и рафинированных продуктов провоцируют накопление внутреннего жира вокруг почек, печени и поджелудочной железы.

Она предупредила, что плохая работа поджелудочной железы увеличивает риск развития панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета.