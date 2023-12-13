Нутрициолог предупредила россиян о риске поглупеть из-за фастфуда
Кроме того, злоупотребление фастфуда способствует развитию депрессии, ожирения, проблем с суставами, кожей и почками.
Кроме того, злоупотребление фастфуда способствует развитию депрессии, ожирения, проблем с суставами, кожей и почками.
Чрезмерное употребление фастфуда способствуют ухудшению работы мозга. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на нутрициолога Марию Меньшикову.
«Фастфуд заставляет глупеть. Дефицит питательных веществ и витаминов и переизбыток насыщенных жиров приводит к ухудшению работы мозга, снижению памяти, основных мыслительных процессов», — заявила она.
«Одной из основных проблем фастфуда является высокое содержание калорий и низкое содержание полезной клетчатки и ненасыщенных жиров. Эти калории дают энергию, но не обеспечивают долгосрочное насыщение», — добавила Меньшикова.
Помимо этого, продолжила специалист, из-за ожирения может появиться сахарный диабет, повыситься давление, а также ожирение способно привести к бесплодию у женщин.
«Итак, любитель фастфуда будет выглядеть толстым, заторможенным, с плохим настроением, с плохими зубами, покрыт прыщами и перхотью», — заключила нутрициолог.
Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что фастфуд, жареная и копченая пища, избыток простых углеводов и рафинированных продуктов провоцируют накопление внутреннего жира вокруг почек, печени и поджелудочной железы.
Она предупредила, что плохая работа поджелудочной железы увеличивает риск развития панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета.