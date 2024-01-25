Нутрициолог посоветовала студентам три способа перестать заедать стресс из-за сессии

Первым делом необходимо понять, что голод представляет собой защитную реакцию организма на опасность из-за шалящих от предстоящей сессии нервов. Если рука тянется за крекером спустя полчаса после плотного приёма пищи, речь идёт именно о желании заглушить стресс. Такие перекусы нужно научиться вычленять и исключать, посоветовала врач. Во-вторых, отметила специалист, необходимо пополнить рацион натуральными продуктами с «антистрессовым эффектом».

Главные элементы, которые помогают бороться со стрессом и стабилизировать нервную систему, — это магний, фолиевая кислота, а также витамины группы B. Хорошая новость заключается в том, что продукты с их содержанием можно найти на любой вкус и цвет. Например, шпинат — настоящий суперфуд, который содержит все перечисленные элементы в большом количестве. Кроме того, отличными источниками магния являются бананы, гречка, орехи. Витамины группы B содержатся всё в тех же орехах, а также в молочных продуктах.

Третий «удар» нужно нанести по желанию организма выполнять повторяющиеся механические действия в периоды стресса. К такой работе относится, например, монотонное поедание каких-либо закусок. Чтобы отвлечь руки от еды, можно взять ручку и просто рисовать в блокноте. Ещё решить эту проблему способен простой эспандер, заключила Свиридова.