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21:35 (мск), источник: RT на русском

Нутрициолог Макарова: смузи не должен заменять всю еду

Нутрициолог Ирина Макарова заявила, что смузи не должен заменять всю еду.

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Источник: РИА "Новости"

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что если челюстной аппарат не будет работать, то это может вызвать проблемы с опорно-двигательной системой.

«Секрет хорошего усвоения питательных веществ в том, чтобы измельчать пищу во рту до жидкого состояния: любой кусочек нужно тщательно пережёвывать, чтобы он хорошо смешался со слюной. И это касается не только твёрдых продуктов. Жидкость, которую мы пьём: чай, кофе, соки, морсы, вода — тоже нуждается в обработке слюной», — пояснила Макарова.

По её словам, чтобы напиток приносил максимальную пользу, его лучше готовить не только из фруктов, зелени или овощей, но и дополнять полезными жирами.

Ранее эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила о важности умеренного потребления соли.

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