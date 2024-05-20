Нутрициолог Косенкова назвала главную причину инсулинорезистентности

Эксперт объяснила, что инсулинорезистентность — это нарушение чувствительности тканей организма к инсулину. При таком состоянии глюкоза накапливается в крови, потому что клетки не усваивают ее должным образом.
— Чаще всего причиной инсулинорезистентности является халатное отношение к своему рациону и отсутствию пищевой культуры, — отметила Косенкова в комментарии РИАМО.
Среди признаков инсулинорезистентности врач выделила повышенный аппетит, высокий уровень холестерина, появление на теле красных родинок и папиллом, раннее облысение. Также может возникать головокружение, усталость, дефицит витамина D, неврозы, панические атаки.
Исключить глюкозу из рациона полностью вряд ли получится, потому что она содержится во многих продуктах питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.