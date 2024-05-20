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Нутрициолог Глинкина рассказала о фрукте, который может предотвратить рак

Один из самых популярных фруктов в мире — яблоко, которое обладает насыщенным вкусом и спектром полезных витаминов. Однако не для всех этот фрукт одинаково полезен. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила нутрициолог, натуропат и сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина.

Источник: AP 2023

Этот фрукт может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что яблоки содержат высокий уровень растительных волокон, которые снижают показатели холестерина в крови. Они также наделены большим количеством полифенолов-антиоксидантов, которые защищают клетки сердца от окислительного стресса.

По мнению экспертов, включение этого фрукта в рацион способно снизить риск инсульта на 20 процентов.

Помимо этого, яблоки полезны для работы мозга. Содержащийся в них нейромедиатор ацетилхолин играет ключевую роль в передаче нервных импульсов между нейронами и мышцами. Они в свою очередь влияют на память, внимание и мышечные сокращения. С возрастом уровень ацетилхолина снижается, что может привести к когнитивным нарушениям.

— Научные исследования показали, что яблоки способны противостоять росту раковых клеток. Такой эффект достигается за счет противовоспалительных и антиоксидантных свойств этого фрукта. Ежедневное употребление яблок снижает рост раковых клеток на 10 процентов, — передало слова Глинкиной издание Страсти.

15 мая биолог Ирина Лялина рассказала, что благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов A, C и K шпинат способен предотвращать развитие онкологических заболеваний. Употребление шпината способствует регуляции давления, а также укреплению костей, улучшению здоровья кожи и поддержанию зрения.