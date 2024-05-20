Нутрициолог Глинкина рассказала о фрукте, который может предотвратить рак

Этот фрукт может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что яблоки содержат высокий уровень растительных волокон, которые снижают показатели холестерина в крови. Они также наделены большим количеством полифенолов-антиоксидантов, которые защищают клетки сердца от окислительного стресса.
Помимо этого, яблоки полезны для работы мозга. Содержащийся в них нейромедиатор ацетилхолин играет ключевую роль в передаче нервных импульсов между нейронами и мышцами. Они в свою очередь влияют на память, внимание и мышечные сокращения. С возрастом уровень ацетилхолина снижается, что может привести к когнитивным нарушениям.
— Научные исследования показали, что яблоки способны противостоять росту раковых клеток. Такой эффект достигается за счет противовоспалительных и антиоксидантных свойств этого фрукта. Ежедневное употребление яблок снижает рост раковых клеток на 10 процентов, — передало слова Глинкиной издание Страсти.
15 мая биолог Ирина Лялина рассказала, что благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов A, C и K шпинат способен предотвращать развитие онкологических заболеваний. Употребление шпината способствует регуляции давления, а также укреплению костей, улучшению здоровья кожи и поддержанию зрения.