Нутрициолог Глинкина рассказала о фрукте, который может предотвратить рак

Помимо этого, яблоки полезны для работы мозга. Содержащийся в них нейромедиатор ацетилхолин играет ключевую роль в передаче нервных импульсов между нейронами и мышцами. Они в свою очередь влияют на память, внимание и мышечные сокращения. С возрастом уровень ацетилхолина снижается, что может привести к когнитивным нарушениям.