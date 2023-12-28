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10:50 (мск), источник: ТАСС Наука

Новый зимовочный комплекс в Антарктиде введут в опытную эксплуатацию в январе

Первую за десятилетия глубокую модернизацию станции на полюсе холода планеты планируют закончить во время 70-й Российской антарктической экспедиции, сообщил директор ААНИИ Александр Макаров.

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Источник: ААНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Новый зимовочный комплекс российской станции «Восток» в центральной Антарктиде введут в опытную эксплуатацию в конце января 2024 года, сообщил журналистам директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. Первую за десятилетия глубокую модернизацию станции на полюсе холода планеты планируют закончить во время 70-й Российской антарктической экспедиции, которая, как ожидается, стартует в ноябре 2024 года.

«У нас готовность первой очереди, модулей C, D, E составляет уже больше 95%, модули А, В собираются согласно плану. В конце января мы введем станцию уже в опытную эксплуатацию, с тем чтобы отработать функционирование всех систем, и отопления, и водоотведения, и электричества, пожарной сигнализации и так далее», — рассказал Макаров.

С запуском комплекса в опытную эксплуатацию на зимовку в нем останутся 22 специалиста-инженера, которые займутся отладкой всех систем жизнеобеспечения высокотехнологичного комплекса. Также с ними продолжат свою работу шесть специалистов-полярников, которые будут обустраиваться в новых блоках и осваивать их технические возможности.

В августе 2021 года правительство РФ направило более 1 млрд рублей на транспортировку и монтаж нового модульного зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». Сама станция основана в 1957 году. В настоящее время она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Сейчас ее инфраструктура нуждается в полной замене, старые здания частично или полностью погружены под слой снега толщиной 3−5 м.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике.

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