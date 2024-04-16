Новый вид подземных муравьев назвали в честь Волан-де-Морта

Исследователи описали этот вид подземных муравьев, которых они обнаружили в глубокой разведывательной скважине на западе Австралии, глубиной 25 метров. Эти насекомые отличаются небольшим размером (примерно полтора миллиметра в длину), длинными конечностями, антеннами и челюстями, бледно-желтоватой окраской и отсутствием глаз.
Leptanilla voldemort проводят свою жизнь в полной темноте, что, в сочетании с их бледной окраской и изящной формой тела, напомнило ученым о Волан-де-Морте. Поэтому они приняли решение назвать этих насекомых в честь зловещего волшебника.
По словам специалистов в области энтомологии, муравьи из рода Leptanilla являются одними из самых экзотических и малоизученных видов в мире. Они обитают в небольших колониях под землей и редко выходят на поверхность.
Питание этих муравьев состоит из подземных беспозвоночных, преимущественно многоножек-геофилов, а взрослые особи питаются гемолимфой личинок своего собственного вида, которую последние выделяют через специализированные протоки на своем теле.