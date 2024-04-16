Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый вид подземных муравьев назвали в честь Волан-де-Морта

В Австралии энтомологи назвали недавно открытый вид муравьев Leptanilla voldemort в честь злодея из популярной серии книг и фильмов о Гарри Поттере, Волан-де-Морте. Об этом сообщает ZooKeys.

Источник: Shardar Tarikul Islam/CC0

Исследователи описали этот вид подземных муравьев, которых они обнаружили в глубокой разведывательной скважине на западе Австралии, глубиной 25 метров. Эти насекомые отличаются небольшим размером (примерно полтора миллиметра в длину), длинными конечностями, антеннами и челюстями, бледно-желтоватой окраской и отсутствием глаз.

Leptanilla voldemort проводят свою жизнь в полной темноте, что, в сочетании с их бледной окраской и изящной формой тела, напомнило ученым о Волан-де-Морте. Поэтому они приняли решение назвать этих насекомых в честь зловещего волшебника.

По словам специалистов в области энтомологии, муравьи из рода Leptanilla являются одними из самых экзотических и малоизученных видов в мире. Они обитают в небольших колониях под землей и редко выходят на поверхность.

Питание этих муравьев состоит из подземных беспозвоночных, преимущественно многоножек-геофилов, а взрослые особи питаются гемолимфой личинок своего собственного вида, которую последние выделяют через специализированные протоки на своем теле.