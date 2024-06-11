Новый вид бразильских пираний назвали в честь злодея из «Властелина колец»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июня. /ТАСС/. Ученые-ихтиологи назвали новый вид пираний, обитающих в бассейне реки Амазонки, в честь героя Джона Рональда Руэла Толкина из «Властелина колец» Саурона. Об этом говорится в научной статье, опубликованной журналом Neotropical Ichthyology (NTI).
Как отмечается в ее тексте, вид Myloplus sauron можно отличить по наличию вертикальной черной полосы на боку, обычно идущей от основания спинного плавника до конца брюшного плавника. По форме зубов этих рыб ученые определили, что они предпочитают растительную пищу.
Ареалом распространения Myloplus sauron является приток Амазонки — река Шингу, где обитает более 600 видов рыб.