Новый вид бразильских пираний назвали в честь злодея из «Властелина колец»

Как отмечается в ее тексте, вид Myloplus sauron можно отличить по наличию вертикальной черной полосы на боку, обычно идущей от основания спинного плавника до конца брюшного плавника. По форме зубов этих рыб ученые определили, что они предпочитают растительную пищу.