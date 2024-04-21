Новый трейлер GTA 6 могут представить в середине мая

Однако эта информация пока не подтверждена авторитетными источниками и самой компанией. Кроме того, ранее сообщалось, что в ближайшее время может быть представлена четвертая часть Mafia, издателем которой выступает 2K, дочерняя компания Take-Two Interactive. Не исключено, что вместо новостей по GTA перед конференцией пройдет презентация Mafia 4.