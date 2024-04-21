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Новый трейлер GTA 6 могут представить в середине мая

Разработчики предстоящей Grand Theft Auto VI могут представить новый трейлер игры до 16 мая.

Источник: AFP 2023

Об этом сообщает портал CQ.

Издатель популярной криминальной франшизы Take-Two Interactive запланировал на 16 мая конференцию для инвесторов. Обычно перед такими событиями проводят анонсы, чтобы порадовать фанатов, повысить интерес и привлечь больше денег от инвесторов. Например, в ноябре 2023 года за несколько часов до конференции разработчики объявили о скором выходе трейлера GTA 6.

Эксперты полагают, что в честь конференции может быть представлен второй трейлер GTA 6 или будет раскрыта дата выхода, также не исключают, что авторы проекта могут поделиться скриншотами и другими материалами игры или раскроют дату выпуска.

Однако эта информация пока не подтверждена авторитетными источниками и самой компанией. Кроме того, ранее сообщалось, что в ближайшее время может быть представлена четвертая часть Mafia, издателем которой выступает 2K, дочерняя компания Take-Two Interactive. Не исключено, что вместо новостей по GTA перед конференцией пройдет презентация Mafia 4.

Grand Theft Auto VI выходит в 2025 году для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Подробности о ПК-версии игры пока не раскрываются.