11:52 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Новый проект «Никита в квартирах» расскажет о жизни классиков

О наследии русских классиков на онлайн-экскурсиях по музеям-квартирам.

Наверх

Блогер Никита обрел популярность, создавая короткие запоминающиеся видеоролики с рекламой радиаторов. Огромной аудитории нравится подача автора, его стиль речи и грамотный, тщательный подход к производству контента, в том числе к съемке и монтажу. Это объясняется учебой парня в Театральном училище имени Бориса Щукина.

Благодаря своей любви к искусству Никита создал новый проект «Никита в квартирах». У зрителей появилась уникальная возможность узнать больше о жизни и творчестве российских классиков. Первый сезон проекта стартовал в конце сентября в сообществе блогера «Одиннадцать».

Сейчас в социальной сети ВКонтакте доступны видео-экскурсии по музеям-квартирам Антона Павловича Чехова и Анны Ахматовой, а также прогулка по литературному музею «XX век».

Видео-экскурсии проекта «Никита в квартирах» позволяют прикоснуться к искусству и культурному наследию России. Неординарный рассказ блогера, его шутки и вставленные в видео завирусившиеся мемы заинтересуют даже юную аудиторию, что уж говорить о взрослых ценителях творчества классиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой сезон экскурсий и другие видео автора можно посмотреть в сообществе Никиты «Одиннадцать» ВКонтакте, а также в официальных группах Музея истории литературы имени В. И. Даля (ГМИРЛИ), Литературного музея «ХХ век» и Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь