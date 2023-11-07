Новый проект «Никита в квартирах» расскажет о жизни классиков

Блогер Никита обрел популярность, создавая короткие запоминающиеся видеоролики с рекламой радиаторов. Огромной аудитории нравится подача автора, его стиль речи и грамотный, тщательный подход к производству контента, в том числе к съемке и монтажу. Это объясняется учебой парня в Театральном училище имени Бориса Щукина.

Благодаря своей любви к искусству Никита создал новый проект «Никита в квартирах». У зрителей появилась уникальная возможность узнать больше о жизни и творчестве российских классиков. Первый сезон проекта стартовал в конце сентября в сообществе блогера «Одиннадцать».

Сейчас в социальной сети ВКонтакте доступны видео-экскурсии по музеям-квартирам Антона Павловича Чехова и Анны Ахматовой, а также прогулка по литературному музею «XX век».

Видео-экскурсии проекта «Никита в квартирах» позволяют прикоснуться к искусству и культурному наследию России. Неординарный рассказ блогера, его шутки и вставленные в видео завирусившиеся мемы заинтересуют даже юную аудиторию, что уж говорить о взрослых ценителях творчества классиков.