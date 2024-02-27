Новый минерал открыли в Карелии

Соавтором открытия стал научный сотрудник музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров. Для того, чтобы точно удостовериться, что находка в Средней Падме уникальна, минералогам потребовалось провести ряд исследований, в том числе рентгено-структурный анализ.