Новый минерал открыли в Карелии

«На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид — джуноит — известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название — селеноджуноит», — говорится в сообщении.
Соавтором открытия стал научный сотрудник музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров. Для того, чтобы точно удостовериться, что находка в Средней Падме уникальна, минералогам потребовалось провести ряд исследований, в том числе рентгено-структурный анализ.
В результате минерал получил название — селеноджуноит (Cu2Pb3Bi8 (Se, S)16). Международная комиссия утвердила его в качестве нового минерального вида. Селеноджуноит — 14-й по счету минерал, открытый на территории Карелии.