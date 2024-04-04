Новый фильм Гая Ричи не получил разрешения на прокат в России

Этот пункт говорит об отказе в выдаче удостоверения при нарушении других положений документа, среди них: получение прокатного удостоверения на эту дату другим фильмом. Минкультуры в прошлом уже «разводило» премьеры для приоритета российских фильмов над голливудскими. На 25 апреля, к примеру, запланирован выход российского фильма о Второй мировой войне «Блиндаж».