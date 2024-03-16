Новый аргумент в пользу парков и пригородов — крепкие кости

Китайские исследователи обнаружили, что люди, чьи дома находились рядом с местами, которые по спутниковым снимкам выглядят зелеными, как правило, имели более высокую плотность костей, чем те, кто жил в других местах. Помимо места жительства и состояния костей наблюдаемых, ученые взяли из Биобанка сведения о рационе их питания, курении, доходах, физической нагрузке и прочих факторах.