Новый аргумент в пользу парков и пригородов — крепкие кости

В исследовании были использованы данные более чем 391 тыс. британцев, чьи привычки и здоровье отслеживаются в Биобанке — обезличенной базе историй болезней британцев. Средний возраст наблюдаемых составлял 56 лет, 53% составляли женщины.
Китайские исследователи обнаружили, что люди, чьи дома находились рядом с местами, которые по спутниковым снимкам выглядят зелеными, как правило, имели более высокую плотность костей, чем те, кто жил в других местах. Помимо места жительства и состояния костей наблюдаемых, ученые взяли из Биобанка сведения о рационе их питания, курении, доходах, физической нагрузке и прочих факторах.
Исследователи считают, что дело в более чистом воздухе, которым дышат жители зеленых районов. Помимо спутниковых снимков, исследователи использовали данные о загрязнении воздуха в тех районах, где проживали наблюдаемые.
Данные китайских ученых позволят по-иному посмотреть на городское планирование в целом и озеленение в частности. По мере того как население в мире стареет, а особенно быстро этот процесс идет в развитых странах, случаев остеопороза, то есть недостаточной плотности костей, становится все больше. Остеопороз опасен переломами, которые пожилым людям особенно тяжело переносить.
За время исследования остеопороз развился почти у 10 тыс. наблюдаемых. Количественная составляющая не была целью работы китайских ученых, но они сделали вывод, что каждые лишние 100 кв. м зелени в шаговой доступности у человека снижают вероятность остеопороза на 5%.
Китайцы также предполагают, что жизнь в более зеленых местах стимулирует жильцов к физической активности — как спортивной, так и бытовой.
Ольга Грибова