Новую систему распознавания лиц испытали на статуе «Давид» Микеланджело

Традиционный точечный проектор они заменили маломощным лазером и тонкой пластиной из арсенида галлия, что значительно уменьшило размер конструкции и ее энергопотребление. На верхнюю часть пластины нанесли наноструктуру из столбиков, рассеивающих свет при прохождении через материал. В прототипе маломощный лазерный свет рассеивается на 45 700 инфракрасных точек, которые проецируются на объект или лицо, расположенное перед источником света. Как и система точечного проектора, новая разработка оснащена камерой, считывающей узоры, созданные инфракрасными точками.