Новой обладательницей титула «Мисс мира» стала уроженка Чехии

Пысзкова родилась в небольшом городе Тршинце, живет в Праге. Она студентка, получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью. Кроме того, девушка занимается волонтерством: например, она участвовала в открытии школы английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании и работала в ней (всего Пысзкова знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий).
В 2022-м она получила титул «Мисс Чехия», что позволило ей попасть на нынешний конкурс. «Я невероятно счастлива. Мне очень хотелось поехать на “Мисс Мира”, потому что я думаю, что конкурс подходит мне больше всего. Поэтому я чувствую себя счастливой», — говорила она после победы на национальном конкурсе.
В этом году «Мисс мира» состоялся в индийском Мумбаи, он должен был пройти еще в декабре прошлого года, но был перенесен, и потому Пысзкова получила титул за 2023 год. На предыдущем конкурсе (за 2021 и 2022 годы) победительницей была полячка Каролина Белявска.
Представительница Чехии второй раз в истории стала «мисс Мира». В 2006-м этот титул достался Татьяне Кухаржовой.
Россия в этом конкурсе, как и в предыдущем, не была представлена на конкурсе. Россиянки дважды становились победительницами: в 2008 году титул получила Ксения Сухинова, в 1992-м — Юлия Курочкина.