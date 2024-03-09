Новой обладательницей титула «Мисс мира» стала уроженка Чехии

Пысзкова родилась в небольшом городе Тршинце, живет в Праге. Она студентка, получает образование в области права и делового администрирования в Карловом университете и в Инсбруке в Австрии. Также работает моделью. Кроме того, девушка занимается волонтерством: например, она участвовала в открытии школы английского языка для детей из малообеспеченных слоев населения в Танзании и работала в ней (всего Пысзкова знает четыре языка: английский, немецкий, польский, словацкий).