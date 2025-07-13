Итоги недели в геополитике: как США и Европа обнуляют мирные инициативы, 13 июля

В общем, судя по всему, американцы и европейцы, выражаясь языком Трампа, «славно поладили». Во всяком случае — по вопросу Украины. Все могут быть довольны. Немного разочарован разве что уходящий президент Польши Анджей Дуда. То ли от того, что уходит, то ли от того, что Запад использует Польшу так, как будто она его собственность. Пригрозил тут закрыть аэропорт в Жешуве, который, по его словам, Украина и союзники по НАТО «считают своим». Впрочем, понятно, что он этого не сделает. Как и его сменщик.