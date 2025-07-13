Итоги недели в геополитике: как США и Европа обнуляют мирные инициативы, 13 июля

«Партия войны одерживает верх»: в Белый дом возвращается Байден
Уходящая неделя вновь началась с нападок президента США на Россию. Комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с Владимиром Путиным, хозяин Белого дома заявил, что что не увидел прогресса с российской стороны по части Украины и разочарован решением российского коллеги «не останавливаться» в военной операции".
В Москве к этому отнеслись спокойно. По словам пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена продолжать диалог с Вашингтоном и рассчитывает, что США не откажутся от усилий по урегулированию между Москвой и Киевом.
Песков также отметил, что у Трампа «в целом достаточно жесткая» стилистика. Особенно по отношению к украинскому конфликту. Это действительно так. Трамп с первых дней инициированного им «мирного процесса» он постоянно мечется из одной крайности в другую: то у него Москва не хочет прекращать СВО, то Киев противится урегулированию. В общем, семь пятниц на неделе. Так что к критике, в том, числе, довольно резкой, нам не привыкать.
Но в этот раз Трамп, кажется, готов пойти дальше. На следующий же день он заявил, что США будут продолжать поставки оружия Украине и намерены нарастить их.
Возвращение к тактике Байдена
Интересно, что ранее появились сообщения о прекращении оружейных поставок Киеву со стороны США. Однако Трамп уверяет, что это сделано Пентагоном без согласования с ним, и вообще речь идет не о прекращении, а о перерасчете. Учитывая, что ранее уже были сообщения о прекращении поставок, но позже выяснялось, что они все равно продолжались, не удивительно.
Тут показательно, что все эти поставки были согласованы раньше, еще администрацией Байдена. При Трампе не был пока не согласован ни один пакет. Теперь это, кажется, может измениться.
Та же история с санкциями. Администрация Трампа до сего момента только продлевала действующие, новых же не вводила.
На днях же, как утверждает Politico, известный своей ярой антироссийской позицией сенатор Линдси Грэм* заявил, что Трампа говорил ему о необходимости «продвигаться» в вопросе принятия новых санкций в отношении РФ. Речь, судя по всему, о том самом пакете Грэма*, который, в том числе, предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Ранее сообщалось, что Трамп не одобряет подобных мер.
Сам Трамп пока не раскрывает карт, однако, комментируя будущие действия в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, он пообещал «устроить маленький сюрприз». Подробностей он не привёл, а чуть позже заявил, что в понедельник, 14 июля выступит с «важным заявлением» по поводу России.
Эксперты полагают, что речь может идти как раз о санкциях и соглашении по поставках оружия Киеву детали которого американский президент уже раскрыл: США будут отправлять вооружения НАТО, а альянс поставит их Украине и заплатит за них. По его словам, соглашение было достигнуто на саммите блока в конце июня.
В принципе, в тот момент, когда было объявлено о том, что страны НАТО согласны платить по 5% ВВП на оборону, чего много лет безуспешно добивался Трамп, стало ясно, что Европа будет требовать ответной уступки от США, и этой уступкой, как нетрудно догадаться, должно было стать обязательство Вашингтона «не бросать Украину». То есть, продолжать её вооружение, которое все страны Европы вместе взятые, не могут произвести физически. Разумеется, за счет самой Европы.
Впрочем, не только. Как сообщает CBS, Трамп может передать Украине $5 млрд замороженных российских активов.
В дело вступает Европа
Европейцы уже машут шашками. Особенно усердствует просидевший лишь два месяца в кресле канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Первое [сообщение] — для Москвы и президента Путина. Послание довольно простое: мы не сдадимся», — сказал он на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Кроме того, он потребовал от России €500 млрд компенсации Украине.
Похоже, это не просто слова. Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, курирующий координацию военной помощи Украине заявил о поставках дальнобойных систем Киеву уже в июле. На вопрос журналистов, идёт ли речь о «Таурусах», он не дал чёткого ответа, но подтвердил поставки аналогичных дальнобойных систем.
О том, что страны Европы никогда не оставят Украину, на этой неделе говорил также президент Франции Эмманюэль Макрон.
Эти слова прозвучали в парламенте Британии. По итогам визита стало известно, что Париж и Лондон подпишут обновленное оборонное соглашение, по которому средства сдерживания (ядерное оружие) обеих стран могут «координироваться», а серьезные угрозы Европе вызовут ответную реакцию обеих стран.
Одним из практических пунктов реализации этого нового союза внутри НАТО станет то, что страны будут производить больше крылатых ракет Storm Shadow/SCALP модернизировать линии производства этих снарядов. Понятно, что все это предназначается киевскому режиму.
Кроме того, по словам Макрона, Лондон и Париж планируют отправить на Украину порядка 50 тысяч военных. Разумеется, с оговоркой — после прекращения огня.
В общем, судя по всему, американцы и европейцы, выражаясь языком Трампа, «славно поладили». Во всяком случае — по вопросу Украины. Все могут быть довольны. Немного разочарован разве что уходящий президент Польши Анджей Дуда. То ли от того, что уходит, то ли от того, что Запад использует Польшу так, как будто она его собственность. Пригрозил тут закрыть аэропорт в Жешуве, который, по его словам, Украина и союзники по НАТО «считают своим». Впрочем, понятно, что он этого не сделает. Как и его сменщик.
Альтернативная история Украины
Очевидно, Дуде обидно и за то, что Польша Украине еще и Starlink оплачивает, а Киев это не ценит. Всюду памятники Бандере понаставили, геноцид поляков ОУНовцами** не признают. Доходит до того, что глава киевского режима Владимир Зеленский, оказывается, вообще не знал о Волынской резне. Ему об этом в школе не рассказывали. По словам учительницы математики в школе Зеленского, историю у них преподавал молодой учитель из Львова, который рассказывал про боевиков ОУН-УПА** исключительно в героическом ключе.
Очевидно, Зеленского, как и многих украинцев, ждет еще немало «чудных открытий». Ведь уже ясно, что мира в ближайшее время не будет. Судя по всему, «партия войны» окончательно берет верх на Западе, а значит, о мирном процессе уже скоро можно будет говорить исключительно в прошедшем времени.
*— внесен в список террористов и экстремистов.
** — запрещенная в России организация.
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